Patriot. MON podpisało umowę z polską firmą na zakup pojazdów do transportu rakiet

Firma WZU Grudziądz dostarczy pojazdy do transportu rakiet dla systemu Patriot. O finalizacji negocjacji poinformował na Twitterze szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. - To kolejny krok do polonizacji systemu w oparciu o potencjał Polskiej Grupy Zbrojeniowej - napisał szef MON.

