Paweł Kukiz stracił partię. Za chwilę powstanie nowa

Dziennik przypomina, że założenie partii Paweł Kukiz zapowiedział w 2020 r. – Jest to kolejne narzędzie do tego, abym mógł walczyć o swoje postulaty – zapowiadał wtedy.

Do Sejmu dostał się natomiast w 2015 r. Wtedy stał na czele nieformalnego ruchu społecznego , który później przekształcił się w stowarzyszenie . "Rz" przypomina, że w tamtym czasie rockman twierdził, że "brzydzi się 'partiokracją'".

Partia Kukiz'15 znika

Jak zauważa "Rz", Paweł Kukiz z czasem uznał, że "polityki nie da się skutecznie uprawiać bez subwencji budżetowych ", a do nich potrzebna jest partia. Stąd też decyzja o jej założeniu.

Zobacz także: Program Money.pl 14.02 | Polacy cierpią przez chorujący rynek kredytów hipotecznych. Co należy zmienić?

Paweł Kukiz jednak już wcześniej w rozmowie z "Rz" zapewniał, że nie jest dla niego problemem fakt, że jego partia zostanie wykreślona. – Założyć chcieli ją działacze. Powiedziałem im: "jeśli chcecie, to zakładajcie i pilnujcie formalności" – mówił dziennikowi w czerwcu 2022 r.

Będzie nowa partia

Jednak już środowisko rockmana stara się powołać nowe ugrupowanie, by zdążyć przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na jesień. – Przygotowujemy wniosek o rejestrację. Z całej Polski spływają już listy z podpisami, planujemy, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, gdy do Warszawy przyjadą nasi działacze, podejmiemy uchwałę o rejestracji partii – poinformował "Rz" w styczniu Jarosław Sachajko, poseł Kukiz'15. Dodał, że proces rejestracji potrwa ok. trzech miesięcy.