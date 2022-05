Pełnomocnictwo pocztowe - na czym polega i kiedy warto go udzielić?

Czym jest pełnomocnictwo pocztowe?

Pełnomocnictwo pocztowe to czynność upoważniająca wskazaną osobę do odbioru naszych przesyłek pocztowych. Udzielane jest ono przez adresata osobie, która ma mieć prawo do odbioru jego awizowanej korespondencji. Stosowanie do treści Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, zakres pełnomocnictwa pocztowego ograniczony jest do odbioru przesyłek oraz przekazów pocztowych.

Pełnomocnictwo udzielane jest bezterminowo, do odwołania lub na określony czas. Ponadto może ono zostać odwołane w każdym momencie, a także może dotyczyć wyłącznie czynności jednorazowej. Warto wiedzieć, że pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Dlaczego odebranie przesyłki pocztowej jest tak ważne?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji nieodebrania przesyłki z poczty. Głównie chodzi tutaj o przesyłki sądowe lub te wysyłane przez urzędy. Jeżeli adresat nie odbierze listu i dostanie awizo, ma on 7 dni na odbiór listu na poczcie. Po upływie tego czasu listonosz ponownie dostarcza awizo, które również daje szansę adresatowi na odbiór przesyłki w ciągu 7 dni.

Jeżeli adresat w ciągu 14 dni nie odbierze przesyłki sądowej lub listu, paczka zostaje zwrócona z adnotacją, że nie została odebrana w terminie. Sąd natomiast dołącza wysłany list do akt z adnotacją, że został on prawidłowo dostarczony. Taka czynność nazywana jest fikcją doręczenia, która oznacza, że mimo tego, że odbiorca nie odebrał listu, a tym samym nie zapoznał się z jego treścią, traktowane jest to jako odbiór faktyczny korespondencji.

W związku z tym odbiorca nie ma świadomości, co znajdowało się w liście, niemniej jednak musi on liczyć się z konsekwencjami, które zostały w nim zawarte. Skutki natomiast będą zależne od tego, czego dotyczył dany list.

Problem z odbiorem przesyłek na poczcie a pełnomocnictwo

W przypadku próby doręczenia przesyłki i nieobecności adresata listonosz pozostawia awizo. Jeżeli inna osoba uda się z awizo po odbiór paczki i jednocześnie wylegitymuje się ona dowodem osobistym z tym samym miejscem zamieszkania, co na awizo, najczęściej list czy przesyłka zostanie jej wydana. Samo awizo i dowód osobisty nie wystarczą jednak do odbioru przesyłek sądowych. Wówczas niezbędne będzie pełnomocnictwo pocztowe.

Pełnomocnictwo pocztowe - jak go udzielić?

Przepisy prawa wymagają, aby pełnomocnictwo pocztowe zostało udzielone w obecności pracownika operatora pocztowego w placówce pocztowej lub tego operatora, lub jeżeli adresat nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, w jego miejscu pobytu przy okazaniu dowodu osobistego. Wzór pełnomocnictwa pocztowego znajduje się natomiast na stronie internetowej poczty polskiej.

Jak wypełnić wzór pełnomocnictwa pocztowego? Przede wszystkim muszą znaleźć się tam dane pełnomocnika i osoby udzielające pełnomocnictwo, takie jak imiona i nazwiska, rodzaj, seria i numery dokumentów tożsamości. W dokumencie należy także sprecyzować rodzaj pełnomocnictwa (czy ma być udzielone jednorazowo, czy na określony czas). Na końcu dokumentu należy z kolei złożyć podpis.

Pełnomocnictwo pocztowe - opłaty

Jaka jest cena pełnomocnictwa pocztowego? Zgodnie z ustawą Prawo pocztowe za przyjęcie pełnomocnictwa oraz jego odwołanie operator pocztowy może pobrać opłatę, pod warunkiem, że opłata za tę czynność została określona w cenniku usług pocztowych.

Koszt okresowego odbioru wszystkich lub wskazanych przesyłek pocztowych wynosi 26 zł, opłata za każdy miesiąc lub jego część 8 zł a jednorazowy odbiór określonej przesyłki 6 zł.

Odbiór korespondencji przez pełnomocnika

Pełnomocnik, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo pocztowe w obecności operatora placówki pocztowej, odbierając przesyłkę, nie musi mieć przy sobie pełnomocnictwa. Oryginał dokumentu jest bowiem przechowywany w placówce pocztowej, wówczas wystarczy, aby pełnomocnik okazał dokument tożsamości i wspomniał o pełnomocnictwie.

Przesyłki sądowe a pełnomocnictwo

Zgodnie z prawem odbiór przesyłek sądowych wymaga posiadania pełnomocnictwa pocztowego. Warto zaznaczyć, że nie może być to zwykłe pełnomocnictwo, które nie zostało sporządzone w placówce operatora pocztowego. Ponadto odbiór poszczególnych przesyłek regulowany jest przez Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego i rozporządzenia wykonawcze co do nich.

Przykładowo przesyłka, która została nadana w toku postępowania karnego, może być odebrana wyłącznie osobiście przez adresata lub jej przedstawiciela. Przesyłka wysłana w toku postępowania cywilnego zaś może być odebrana przez wskazaną i upoważnioną przez adresata osobę w formie pełnomocnictwa pocztowego.

