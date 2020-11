Pełzający lockdown kosztuje gospodarkę Polski ponad 420 mln złotych dziennie

Zdaniem ekspertów - przy założeniu, że obecna sytuacja się utrzyma do końca roku - straty w 2020 roku zamknęłyby się w kwocie 150 mld złotych, co przełożyłoby się na spadek PKB o 2,9 proc. rok do roku. Natomiast wprowadzenie lockdownu o takiej samej skali oddziaływania na gospodarkę, jak na wiosnę, zwiększyłoby straty do 200 mld złotych - co oznaczałoby spadek PKB o 5,1 proc. rok do roku w 2020 roku.