Salowa w Sanoku za pracę z chorymi na COVID-19 dostała 43 zł dodatku do pensji

Nie i niech się cieszy z tego co ma! Idąc na studia wiedziała na co się pisze. I ratowanie ludzi teraz to jej obowiązek, a nie teraz chcą za wszystko dodatki. Tak jak lekarze, za darmo się szkolić to super, ale już pracować to nie. Oddajcie kasę za wasze wykształcenie medyczne i zmieńcie pracę jak wam tak źle. A co mają powiedzieć kasjerki?! One też pracują z ludźmi, często zakażonymi, nawet o tym nie wiedząc i nikt im dodatku dać nie chce! A bez kasjerów też i ci wszyscy medycy też by nie istnieli, bo nie mieliby co jeść, ale nie bo tylko medycy walczą z pandemią, tylko oni się liczą.