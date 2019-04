Piątka Kaczyńskiego finansowana z szarej strefy. Uszczelnianie VAT się kończy, ale są inne możliwości

Uszczelnienie systemu VAT miało być - według rządu - głównym źródłem finansowania programów socjalnych, w tym 500+. W 2018 roku do budżetu trafiło w sumie 175 mld zł z tytułu tego podatku, przy czym ok. 21 mld zł to efekt uszczelnienia VAT w latach 2016-2018.