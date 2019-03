Pieniądze za fakturę w tydzień. LOTOS kusi mikroprzedsiębiorców

- W przeszłości Grupa LOTOS S.A. odnotowała kilka sytuacji, w których zobowiązana została do uregulowania podatku VAT za swojego nierzetelnego dostawcę. Ponadto uszczelnienie rynku obrotu paliwami jest również ważne dla całej polskiej gospodarki, bowiem na nielegalnym obrocie paliwami Skarb Państwa mógł tracić nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie z tytułu niezapłaconych opłat i podatków - mówi dr Robert Sobków, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.

Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie podatku VAT, wpłaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy. Środki na tym rachunku wykorzystuje się do zapłaty podatku VAT w rozliczeniach z innymi kontrahentami oraz urzędem skarbowym. Mechanizm stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich.

- Wprowadzając w całej Grupie LOTOS S.A. procedurę metody podzielonej płatności od razu założono jednak, że w okresie przejściowym, kilku kolejnych miesięcy, może zajść konieczność jej zmian, dostosowując przyjętą procedurę do polskich realiów gospodarczych – podkreśla dr Robert Sobków, wiceprezes Zarządu ds. finansowych Grupy LOTOS S.A.

- W tym czasie zbieraliśmy doświadczenie pozwalające na kilka modyfikacji mechanizmu, jak choćby w podejściu do usług hotelowych, gdzie uznaliśmy za zasadne zniesienie obowiązku split paymentu, w przypadku przedpłat na podstawie faktur pro-forma i innych drobnych płatności do 10 tyś. zł. Wprowadziliśmy również ułatwienie dla mikroprzedsiębiorców, znosząc na wniosek dostawcy obowiązek podzielonej płatności w dostawach do kwoty 75 tys. zł netto w danym roku podatkowym oraz przyspieszając termin zapłaty dla tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli próg 75 tys. zł - podsumowuje Sobków.