Pierwsze loty z Radomia na koniec 2021. Pasażerowie muszą zmieścić się na lotnisku Chopina

Pierwotny harmonogram zakładał, że umowa z wykonawcą budynku zostanie podpisana w styczniu 2020 roku, a po niespełna roku obiekt o powierzchni 32 tys. metrów będzie gotowy do użytkowania. Te warunki przetargu zostały jednak zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej przez trzy przedsiębiorstwa (Budimex, Mirbud i Hochtief Polska), które domagają się wydłużenia okresu budowy przynajmniej o 12 miesięcy.

Nieoficjalnie wiadomo, że PPL dysponuje co prawda ekspertyzami wskazującymi, że budynek można postawić w zakładanym terminie i na ich podstawie sporządzano dokumentację przetargową, ale Porty Lotnicze rozważają teraz przedłużenie nawet o dziesięć miesięcy terminu budowy terminala.

Efekt jest taki, że w wielu przypadkach inwestorzy naliczają budowlańcom kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji zadania, co powoduje straty finansowe i inwestycja staje się nieopłacalna dla wykonawcy. Z tego tez powodu wielokrotnie dochodziło i do takich sytuacji, że firmom bardziej się opłacało zejście z placu budowy.

PPL ma oczywiście szanse na wygranie sprawy przed KIO, ale grozi to tym, że oferty składane w przetargu mogą o dziesiątki milionów przekroczyć kosztorys inwestorski, bo firmy z góry doliczą sobie pieniądze na możliwe kary. Terminal powstałby wtedy i tak z opóźnieniem, a do tego koszty budowy okazać by się mogły znacznie wyższe.