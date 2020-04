Pierwszy od tygodni pociąg z Wuhan przejedzie przez Polskę. W kontenerach przede wszystkim maseczki

To nie jest "po prostu" pociąg z Chin, bo 28 marca wyruszył z Wuhan, które jeszcze przez lata będziemy kojarzyć jako miasto, w którym wszystko się zaczęło. Jego ładunek stanowiło 50 kontenerów 40-stopowych. Skład wyruszył ze stacji początkowej 28 marca. 1 kwietnia dotarł do stacji Dostyk na granicy Chin i Kazachstanu, gdzie nastąpił przeładunek z wagonów normalnotorowych na szerokotorowe. Dalsza trasa będzie prowadziła przez Rosję i Białoruś trasą zarządzaną przez rosyjsko-kazachsko-białoruską spółkę joint venture UTLC-ERA do przejścia granicznego w Małaszewiczach – tu kontenery zostaną ponownie przeładowane na wagony normalnotorowe – informuje serwis "Rynek kolejowy".

12 kwietnia ładunek ma dotrzeć do Duisbugra, skąd część towaru ruszy dalej do Francji, a część zostanie cofnięta do Polski, przez którą przecież pociąg przejedzie kilka dni wcześniej.

Koronawirus. Polacy szyją maseczki. Muszą wiedzieć, jak to robić, żeby pomóc, a nie zaszkodzić

19 spośród 50 kontenerów jest wypełnionych maskami chirurgicznymi. Łączna masa środków medycznych w transporcie wynosi 166,4 tony. Nie wiadomo, czy i jaka ich część trafi do naszego kraju. Pozostały ładunek to typowe towary przewożone na masową skalę także przed wybuchem pandemii: części samochodowe, artykuły elektroniczne oraz kable światłowodowe. Na pokładzie pociągu znalazły się też materiały przeznaczone do napraw infrastruktury kolejowej.

Obejrzyj: Tarcza antykryzysowa. Rzecznik przedsiębiorców wytyka luki

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Obejrzyj i dowiedz się, jak chronić się przed koronawirusem

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące