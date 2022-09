PiS dopiął swego. Za chwilę "spektakularne" otwarcie Mierzei. Nastroje? Bojowe

17 września to data w polskiej historii symboliczna. W 1939 r. Polskę najechał ZSSR, a w tym roku otworzy się przekop przez Mierzeję Wiślaną. Rządowa inwestycja ma przynieść korzyści m.in. dla Elbląga, który po wojnie stracił bezpośredni dostęp do Morza Bałtyckiego.

Oficjalny kosztorys przekopu przez Mierzeję opiewa na 1,984 mld zł, ale nie jest to ostateczna kwota. W money.pl informowaliśmy już, że do tej sumy dojdą jeszcze koszty utrzymania torów wodnych, a także załogi i potrzebnych urządzeń. A w przyszłości także przeglądów i potencjalnych remontów.

Elbląg i okolice wiążą z kanałem duże nadzieje

Krytyka przekopu Mierzei Wiślanej

Krytycy, którzy wątpią w sens tej inwestycji, zwracają uwagę głównie na dwie kwestie. Pierwsza to gigantyczne koszty. Jarosław Kaczyński przekonywał po wygranych wyborach parlamentarnych , że przedsięwzięcie pochłonie od 700 do 800 mln zł.

Przekop nie poprawi obronności Polski?

W związku z wojną w Ukrainie rząd zapewniał, że nowy kanał wzmocni obronność Polski. Eksperci wskazują, że co prawda, w razie blokady rosyjskich portów, a także zamknięcia Cieśniny Pilawskiej, Elbląg uzyskał bezpośrednie połączenie z Morzem Bałtyckim, ale specyfikacja techniczna przekopu nie wpłynie na naszą sytuację. Dlaczego? Wyjaśniał to były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych Polski Mirosław Różański w rozmowie z money.pl.

Spór o pogłębienie rzeki Elbląg

Jak pisaliśmy już w money.pl, na otwarcie przekopu cieniem rzuca się nią spór o pogłębienie ostatniego odcinka przed portem Elbląg, który w części należy do samorządu. Rząd oferuje, że prace wykona, ale za cenę przejęcia kontroli nad portem. To przedsięwzięcie jest kluczowe dla funkcjonowania elbląskiego portu. Po pogłębieniu do planowanych 5 metrów port będzie bowiem w stanie obsłużyć statki, które mogą przewieźć od 5 tys. do nawet 8 tys. ton.