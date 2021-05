PiS: "dzięki Polskiemu Ładowi będziemy żyć jak reszta Europy". Jak duży mamy dystans do nadrobienia?

- Chcemy, żeby w ciągu 10 lat poziom życia w Polsce kolejny raz mocno się podniósł. Liczymy na to i mamy na to duże szanse, żeby po upływie tego czasu zarobki w Polsce kształtowały się na poziomie takich krajów, jak Hiszpania, Włochy, jak Portugalia – mówił Małecki.

Założenia polityków PiS mogą się odnosić do różnych kwestii – na przykład zarobków albo dochodów gospodarstw domowych. To najczęściej porównywane wskaźniki. Rzućmy okiem na zarobki.

Jeśli chodzi o średnie zarobki w Unii, to Eurostat ma dane za rok 2019. W tym okresie przeciętny obywatel Wspólnoty zarabiał netto 17325 euro rocznie. Polak - 7124 euro. Nasza roczna pensja stanowiła więc 41 proc. średniej europejskiej. W porównaniu do Niemców, zarabiających ponad 23,5 tysiąca euro na rękę, wypadamy jeszcze gorzej - dostajemy 30 proc. ich zarobków.

Zbliżone założenia Morawiecki wpisywał też do swojej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - czyli poprzedniego planu rozwojowego. "Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 r. zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami" - czytamy w SOR z 2017 roku.