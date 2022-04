PiS rozwiąże problem z Glapińskim? Wicepremier: Założyłbym się, że zostanie w NBP

To bez wątpienia nie są łatwe tygodnia dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego , który sam o sobie mówi, że jest "jastrzębiem na czele jastrzębi". Na początku tego miesiąca Rady Polityki Pieniężnej, na czele której stoi Glapiński zdecydowała o podwyższeniu stóp procentowych dwukrotnie mocniej, niż prognozowali ekonomiści. Zresztą była to siódma podwyżka stóp procentowych z rzędu, która wpłynęła na wzrost rat kredytów. Jakby tego było mało, już dawno nie było tak drogo. Inflację mamy najwyższą od 22 lat. Sam prezes NBP pod koniec ubiegłego roku przekonywał, że "na świecie mówi się o cudzie gospodarczym w Polsce" . Teraz jest krytykowany nie tylko za te słowa. Opozycja nie zostawia na nim suchej nitki.

Opozycja: Glapiński obciążeniem dla PiS

Choć kadencja Adama Glapińskiego mija 21 czerwca, a prezydent już dawno złożył wniosek o powołanie go ponownie na fotel prezesa NBP, to rządzącej większości się nie spieszy.

W PiS entuzjazmu nie ma i szampana otwierać nie będą

- Myślę, że głosy uzbieramy i nie będzie z tym problemu. Są przecież posłowie, którzy nie należą do klubu, a głosują z nami. Większym problemem jest kwestia personalna. W partii brakuje entuzjazmu do tej kandydatury. Wszyscy wiemy, że wysoka inflacja, a co za tym idzie wysokie ceny, to wszystko nas będzie obciążać. Na pewno jak wygra Glapiński, nikt szampana otwierać nie będzie - mówi nam jeden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, który prosi o anonimowość.