PiS zamiast Stanów? Nie milkną komentarze po decyzji Andrzeja Dudy

Andrzej Duda wybrał opcję partyjną

Jak zauważył w Tok FM politolog prof. Rafał Chwedoruk, Andrzej Duda miał do wyboru dwie opcje. Pierwsza to "protekcja ze strony Stanów Zjednoczonych w dalszej karierze". Drugą, było zdaniem badacza postawienie na to, że "wraz ze swoim zapleczem Andrzej Duda będzie za pośrednictwem PiS-u uczestniczył w polityce". Zdaniem Chwedoruka, decyzja prezydenta wskazuje na to, że zdecydował się na właśnie opcję związaną z partią, z której się wywodzi.