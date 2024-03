PiS zostawiło furtkę, rząd Donalda Tuska chętnie korzysta. "Prawnie wątpliwe"

Obecny rząd chętnie korzysta z "wyrwy" w ustawie ustrojowej, która pozwala w większym zakresie powoływać posłów do rządu. Stworzyło ją Prawo i Sprawiedliwość. W efekcie już ponad jedna piąta członków rządu to parlamentarzyści rządzącej koalicji. Prawnicy sugerują, że m.in. "łamie to trójpodział władzy".