PKB w strefie euro. Wiadomo, czy gospodarka Europy się budzi

PKB w strefie euro w I kwartale 2024 roku wzrósł o 0,4 proc. rok do roku i o 0,3 proc. kwartał do kwartału, podał w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Dane są zgodne z prognozami rynkowymi i lepsze od poprzednich odczytów, które wynosiły odpowiednio 0,1 proc. rok do roku i minus 0,1 proc. kwartał do kwartału w IV kwartale 2023 roku.