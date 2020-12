PKN Orlen przejmuje Polska Press. Wielka inwestycja giganta

Orlen nie ukrywa, że po przejęciu Ruchu czy stworzeniu własnego domu mediowego przejęcie Polska Press to kolejny krok do budowy "wsparcia sprzedaży oraz zarządzania danymi", ale również przygotowanie do jeszcze mocniejszego wejścia na rynek e-commerce. W praktyce oznacza to jednak swoistą "repolonizację" mediów prywatnych.