PKW podaje cząstkowe wyniki wyborów. PiS-owi spada poparcie

O godz. 13.30 przedstawiciele PKW pojawili się na konferencji prasowej, na której podali wyniki z 16 tys. 923 obwodowych komisji wyborczych (53,73 proc. ze wszystkich). Wynika z nich, że KW Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje przewagę ok. 10 pp. nad drugą Koalicją Obywatelską.

Oto wyniki z ponad połowy komisji

Jeśli natomiast chodzi o zagraniczne obwody, to do godz. 13.25 wprowadzono wyniki 212 komisji na 416.

To oznacza, że poparcie dla PiS-u spada , gdyż po przeliczeniu głosów z 28,56 proc. obwodów formacja ta miała wynik na poziomie 40,05 proc. Rośnie natomiast odsetek głosujących na KO.

Wyniki referendum

Jeśli chodzi o referendum ogólnokrajowe, to do godz. 13.25 zliczono głosy z 52,77 proc. komisji. Frekwencja wyniosła 42,6 proc. Udział w głosowaniu wzięło ok. 5,73 mln wyborców.