Płaca minimalna 2020. Premier: "To będzie znaczący przyrost"

Od tego roku płaca minimalna wynosi 2250 zł. To wzrost o 7,1 proc., czyli o 150 zł, w porównaniu z poprzednim rokiem. A jak będzie w 2020 roku? Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do naszych portfelu trafi jeszcze więcej niż teraz.

- Płaca minimalna rośnie zdecydowanie, w przyszłym roku urośnie do poziomi 2450 zł brutto. To znaczący przyrost przez ostatnie 3-4 lata. Chcemy dawać impuls do wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce – mówił szef rządu podczas wizyty w fabryce płytek "Tubądzin".