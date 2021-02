Płaca minimalna. Unijne wymagania spełniamy z nawiązką

Daleko nam do unijnej czołówki. W Luksemburgu płaca minimalna wynosi 2202 euro i jest wyższa o prawie 1,6 tys. euro, czyli aż o ponad 7 tys. zł.

Z kolei w 2020 roku stanowiła 50 proc. planowanej średniej płacy (planowanej, bo dane o średnich zarobkach w całym ubiegłym roku nie zostały jeszcze opublikowane). W ostatnich latach relacja zarobków minimalnych do przeciętnych poszła w górę, co widać na wykresie poniżej.

A warto dodać, że już w 2019 roku, kiedy odsetek ten był niższy od 50 proc., należał do najwyższych w Unii Europejskiej. Jak wynika z danych OECD, w 2019 roku Polskę wyprzedzało pod względem tego wskaźnika tylko sześć krajów Wspólnoty: Francja, Słowenia, Wielka Brytania, Luksemburg, Portugalia i Niemcy.

- Tempo wzrostu płacy minimalnej po pierwsze nie powinno być wyższe niż tempo wzrostu wydajności pracy. Po drugie podwyżka powinna być dopasowana do cyklu koniunktury. W okresie prosperity, mimo że powoduje wzrost popytu konsumpcyjnego, to również ogranicza popyt inwestycyjny. Natomiast w sytuacji kryzysowej, którą mamy obecnie, może tylko prowadzić do zwolnień – ocenia prof. Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP.