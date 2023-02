Płace w spółkach węglowych wzrosną. Średnie wynagrodzenie wyniesie 12 tys. zł

maliniak 34 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nie są zarobki górników , to zarobki pracowników fizycznych pracujących pod ziemia . Górnicy to prezesi ich rodziny ,czyli Rady nadzorcze . Oni siedzą w biurach , maja też sekretarki z tapczanem do wypoczynku, oraz auta służbowe z kierowcą . Górnicy siedzący w biurach mają też swoich ochroniarzy , czyli Związki Zawodowe . Doceniam i szanuje fizycznych.