"Płaci za to polski rolnik". Tusk uderza w rząd

Dzisiaj oglądałem konferencję prasową tuska. Przyszedł pod tvp z grupka usłużnych pseudodziennikarzy i wygłaszał orędzie pt. Cajmer Koza bardzo prosi o ten worek szmatów, co to leży pod turbanką Wtedy wyszedł Michał Rachoń i postawił pierwsze pytanie. Tusk sflaczał jak w szwejku zrobił to pewien gefrajter, kiedy odpruli mu dystynkcje, ale niezawodna grupa niziołków zaczęła ujadać wokół Michała Rachonia , czym dała wytchnienie intelektualne wodzowi, który całkowicie poświęcił się szyderstwu na poziomie gimbazy i zasadniczej szkoły muzycznej im. Janka Muzykanta. Toż to szok! Rzadkie zjawisko, widok tuska z opuszczonymi majtkami. Taki ktoś ma wygrać wybory!!! Co urzekło 25% narodu w tej historii? Jaki czar rzucił , może grał na nutach gimbazowego pojmowania rzeczywistości?