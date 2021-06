Płatne autostrady. Kierowcy nie polubili nowego systemu opłat

Wnerwiony 44 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Aby pojechać głupią autostradą mam pobrać aplikację, zidentyfikować się przez urząd skarbowy i liczyć na to że nikt mnie nie śledzi a dane są bezpieczne. Komplikacja tego państwa doprowadza do absurdu. Dla przykładu aby pobrać bilet z parkomatu trzeba wprowadzić numer rejestracyjny auta (przynajmniej w moim mieście). Po co się pytam? Dlatego abym nie przekazał komuś innemu mojego biletu? Opłata uiszczona więc co a różnica kto tam aktualnie parkuje. Na każdym kroku ucisk.