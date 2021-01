Po 40 latach "cud Gierka" został pobity. Najnowsze dane wskazują na rekord

Inż.Bud.SD-76... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

JAK POSTOJĄ TYLE CO >''C U D - GIERKA''I BENDĄ DALEJ SŁUŻYŁY BEZ AWARI CO BLOKI > GIERKA ?? Widziałem ten ''WASZ"" cud po 3 5 latach użytkowania -(nie wszedzie) ALE TO ''NIEBYTY BUDOWLANE''-dla dawnych budowniczych to D N O !!