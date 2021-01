Średnie wynagrodzenie w Polsce. Będzie nowy rekord, mimo pandemii i problemów firm

Czas na rekord

Ekonomiści tłumaczą

Skąd więc taka prawidłowość? - Wynagrodzenia podlegają bardzo silnym wahaniom sezonowym i to właśnie odczyt grudniowy jest najsilniej wychylony w roku in plus. Jest to miesiąc przed świętami, kiedy w handlu wypracowuje się najwięcej nadgodzin. Bardzo często pracodawcy wypłacają wtedy regularne dodatki do pensji i nieregularne premie - wskazuje Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.