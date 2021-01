Interwencje NBP mogły dać bankowi wielomiliardowe zyski. "Taka polityka zachęca do spekulacji"

W szczytowym momencie, dokładnie ostatniego dnia ubiegłego roku, notowania euro przekroczyły 4,62 zł, a jeszcze dwa tygodnie wcześniej były na poziomie 4,43 zł. W tym samym czasie dolar zdrożał z 3,61 do 3,76 zł, a frank szwajcarski z 4,09 do 4,27 zł.

Co roku na rynku walut końcówka roku jest czasem mniejszej aktywności inwestorów i instytucji, co stwarza okazję dla spekulantów do podbicia lub zaniżenia kursów, przynajmniej krótkoterminowo. W przeszłości do spekulacji na złotym przyznawały się różne instytucje, np. amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs.