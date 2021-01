Prezes NBP gra stopami procentowymi. Znana pełna treść wywiadu z Adamem Glapińskim

W dniu 30 grudnia głośno było o możliwych obniżkach stóp procentowych w Polsce na początku 2021 roku . Mówił o tym sam prezes NBP Adam Glapiński w zapowiedzi wywiadu dla Obserwatora Finansowego, a więc portalu należącego do NBP.

Oprócz potwierdzenia gotowości NBP do ewentualnej obniżki wiadomo niewiele więcej. Z wywiadu dowiadujemy się, że analiza skutków takiego działania jest w toku. Co więcej, bardziej wybrzmiewa w słowach prezesa fakt, że obecnie stopy procentowe są na odpowiednim poziomie i jeśli potwierdzi się scenariusz zakładający stabilizację pandemii i sytuacji gospodarczej, nie dojdzie do cięć. Nie tylko w tym kwartale, ale i kolejnych.