Prezes NBP mówi o możliwej obniżce stóp. Ile zyskaliby kredytobiorcy?

- Choć obecny poziom stóp procentowych jest właściwy, to w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze ich obniżenie - powiedział prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla "Obserwatora Finansowego". Wypowiedź została udostępniona również na koncie NBP na Twitterze.

To dość zaskakujące stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że wcześniej w grudniu prezes NBP, odpowiadając na przysłane przez dziennikarzy pytania, powiedział, że obecny poziom stóp procentowych należy uznać za właściwy. Dodał też, że jego zdaniem ten poziom stóp pozostanie właściwy jeszcze bardzo długo.

Rozdźwięk między słowami prezesa NBP a prognozami ekonomistów, którzy spodziewają się utrzymania stóp na niezmienionym poziomie do 2022 roku, jest dość mocny. Niektórzy żartują, że może ktoś przejął konto NBP na Twitterze.

- Zdziwienie bierze się z tego, że nikt nie widzi korzyści w obniżkach stóp procentowych - ocenia Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. - Obniżka do zera, czyli o 10 punktów wiele nie zmieni w pobudzeniu akcji kredytowej, bo to nie koszt pieniądza powstrzymuje podmioty przed braniem kredytów, tylko ogólna sytuacja ekonomiczna - dodaje. Zastrzega jednak, że kontekst wypowiedzi nie jest znany, całość wywiadu z Glapiński, nie została bowiem nadal opublikowana.

Po wybuchu pandemii Rada Polityki Pieniężnej (RPP) trzykrotnie obniżyła stopę referencyjną, łącznie o 140 punktów bazowych (pb). Obecnie stopa referencyjna jest rekordowo niska i wynosi 0,1 proc. Już ostatnia obniżka, do której doszło w maju, mocno podzieliła ekonomistów .

Uzasadniając swoje decyzje, RPP powoływała się m. in. na chęć ulżenia kredytobiorcom. Faktycznie, niektórzy mogli odczuć ulgę. Przy kredycie o wartości 300 tys. zł zaciągniętym w styczniu 2008 roku na 30 lat rata wynosi obecnie 1 159 zł miesięcznie. Przed obniżkami stóp wynosiła natomiast 1 313 zł, co oznacza, że spadła o ponad 150 zł, wynika z wyliczeń Expander Advisors.

Stopy procentowe wpływają pośrednio na raty kredytu. Bezpośredni wpływ ma stawka WIBOR. Jeśli RPP obcięłaby stopy do zera, czyli obniżyła je o 10 pb, stawka WIBOR 3M spadłaby z 0,21 do 0,11 proc. Wtedy rata spadłaby z 1 159 zł do 1 149 zł, czyli zaledwie o 10 zł - wylicza Expander Advisors.