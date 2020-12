Kursy walut. Nagłe osłabienie złotego. Kolejna interwencja NBP?

ania 54 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

To oznacza tylko, że NBP czyli Polska pozbywa się złotego. Przy okazji go osłabiając i traci zaufanie do zł. Dają nam przykład, że należy też pozbywac się złotego i przechodzic na euro lub dolara. Do kantorów. Po nowym roku Euro po ok 5 zł.