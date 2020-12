NBP dalej osłabia złotego. Ma to sens? Prognozy na 2021 rok zakładają niższe kursy walut

Od początku listopada wraz z poprawą nastrojów na świecie (m.in. w związku z pozytywnymi informacjami na temat szczepionek na COVID-19) widać było umocnienie złotego. W efekcie kurs euro spadł z ponad 4,60 zł do około 4,43 zł, a dolar staniał z 3,96 zł do 3,62 zł.

Gdy wydawało się, że ten rok zakończymy ze stosunkowo mocniejszym złotym, do akcji niespodziewanie wkroczył Narodowy Bank Polski. Po cichu, bez zapowiedzi, w piątek koło południa rozpoczął skup na dużą skalę walut obcych, sprzedając złotówki .

Zaskakująca. Potrzebna?

Wskazuje, że w ostatnich sześciu miesiącach Rada Polityki Pieniężnej (RPP) narzekała na brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią, co objawiłoby się trwałym osłabieniem polskiej waluty. Jednak ponad to nie dawała żadnych sygnałów, że skala umocnienia jest na tyle niepokojąca, aby dokonać takiej interwencji.