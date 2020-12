Kredytobiorcy mogą się cieszyć. Eryk Łon z RPP o stopach procentowych

Po wybuchu pandemii Rada Polityki Pieniężnej dokonała trzech cięć stóp procentowych, obniżając stopę referencyjną z 1,5 proc. do 0,1 proc. Na skutek tej decyzji spadły raty kredytów złotowych, ale też odsetki od lokat bankowych. Czy w obecnej sytuacji możliwa jest dalsza obniżka, a nawet wprowadzenie ujemnych stóp procentowych? To oznaczałoby jeszcze niższe raty zaciągniętych w przeszłości kredytów. Teoretycznie mogłoby też skutkować zerowymi odsetkami od lokat, a nawet koniecznością dopłacania do nich. Więcej o ujemnych stopach procentowych pisaliśmy tutaj.

Zdaniem Eryka Łona, członka RPP, obniżenie stóp miałoby sens, gdyby doszło do pojawienia się sygnałów zapowiadających istotne pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce w 2021 roku. Zaznacza jednak, że obecnie nie mamy do czynienia z pojawieniem się tego typu sygnałów.

- Biorąc pod uwagę to, że powinnyśmy być świadkami stopniowego ożywienia aktywności w naszym kraju, nie dostrzegam obecnie powodów, dla których pojawiła się dodatkowa potrzeba redukcji stóp procentowych - ocenia Eryk Łon.

- Realna perspektywa stosunkowo szybkiego rozpoczęcia procedury szczepień pozwoli, jak można sądzić, przybliżyć moment, w którym znikną obostrzenia związane ze zwalczaniem koronawirusa, co powinno sprawić, że w przyszłym roku powinniśmy być świadkami stopniowej poprawy nastrojów uczestników życia gospodarczego w Polsce - dodaje.

Scenariusz pesymistyczny?

Zdaniem członka RPP, rozpatrując różne scenariusze w polityce pieniężnej, warto brać pod uwagę także scenariusz pesymistyczny, w którym pojawiłyby się sygnały zapowiadające pogorszenie w 2021 roku stanu gospodarki, w tym zwłaszcza istotny wzrost stopy bezrobocia. Eryk Łon opowiada się zatem za działaniami w odniesieniu do inflacji, które będą "z jak największą korzyścią dla realnej sfery gospodarki, w tym nie tylko dla realnego wzrostu PKB, lecz także dla sytuacji panującej na rynku pracy".

Narodowy Bank Polski stosuje strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia do 1 pkt. proc. w górę lub w dół. Oznacza to, że roczny wskaźnik inflacji powinien w każdym miesiącu znajdować się jak najbliżej 2,5 proc. Według najnowszych danych GUS w listopadzie inflacja wyniosła 3 proc. rok do roku.

Biorąc pod uwagę założenia listopadowej projekcji NBP dotyczącej PKB i inflacji w kolejnych latach, Eryk Łon zakłada jednak, że uda się uniknąć scenariusza pesymistycznego i w związku z tym aktualnie nie widzi potrzeby obniżenia stóp procentowych do poziomu ujemnego.

- Z zadowoleniem obserwuję między innymi znaczne wzrosty wielu indeksów rynków akcji od początku listopada tego roku. Z prowadzonych przeze mnie badań naukowych wynika bowiem, że sytuacja na rynku akcji jest sprawnym barometrem przyszłego stanu aktywności gospodarczej w danym kraju - ocenia członek RPP. Nastroje wśród inwestorów giełdowych poprawiają optymistyczne doniesienia o szczepionce przeciwko koronawirusowi.

Kiedy podwyżka stóp procentowych?

W wyniku trzech cięć stóp procentowych spadły raty kredytów złotowych. Przy kredycie w wysokości 300 tys. zł na 30 lat kredytobiorca może zaoszczędzić około 250 zł miesięcznie, a przy kredycie wysokości 450 tys. zł nawet 380 zł miesięcznie.

Jednak skoro polska gospodarka zaczyna powoli wychodzić z dołka, może nadszedł już czas na podwyżkę stóp?

- Wedle mojego przekonania istnieje stosunkowo duże prawdopodobieństwo, że do końca kadencji RPP stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. Warto zauważyć, że wedle najnowszej projekcji inflacji oraz PKB w przyszłym roku możemy być świadkami realnego spadku nakładów inwestycyjnych - ocenia.

- Można więc spodziewać się, że przedsiębiorstwa będą jeszcze przez jakiś czas wykazywać znaczny poziom ostrożności w odniesieniu do planowanych inwestycji. W tym kontekście warto powstrzymać się w okresie do końca obecnej kadencji RPP od podwyżek stóp procentowych. Mogłyby one jeszcze bardziej zmniejszyć skłonność do podejmowania nakładów inwestycyjnych - dodaje. Kadencja Rady upływa na początku 2022 roku.

Stopy zbyt niskie?

Trzecia obniżka stóp procentowych w tym roku, której RPP dokonała w maju, była zaskoczeniem dla rynków. Ekonomiści byli podzieleni w ocenie tej decyzji.

Eryk Łon na razie nie dostrzega jednak negatywnych skutków utrzymywania stopy referencyjnej na poziomie 0,1 proc. Wśród skutków pozytywnych wymienia natomiast obniżkę kosztów obsługi kredytów oraz obniżenie kosztów obsługi długu publicznego.

Zwraca też uwagę, że obniżka stóp procentowych zwiększa skłonność uczestników życia gospodarczego do podejmowania ryzyka, co stopniowo powinno sprzyjać zwiększeniu zainteresowania lokowaniem kapitału na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z biegiem czasu powinno to przyczyniać się do zwiększenia liczby i wartości nowych ofert publicznych przeprowadzonych przez spółki giełdowe, dzięki czemu będą one mogły zwiększyć poziom nakładów inwestycyjnych.

Zdaniem członka RPP, ważne jest, aby Polska posiadała prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej, wobec czego należy przeciwstawiać się likwidacji złotego.

- Jedynie zachowując suwerenność monetarną, czyli prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej można samodzielnie decydować o doborze instrumentów polityki monetarnej oraz o faktycznych celach owej polityki. Posiadając własną walutę narodową, możemy dopasowywać politykę pieniężną do potrzeb naszej gospodarki - ocenia.