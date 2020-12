"Szokujące prognozy" Saxo Banku na 2021 rok. Koronawirus może mieć daleko idące konsekwencje

U progu 2021 roku wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy może czekać nas jeszcze coś gorszego? Co przyniesie kolejne 12 miesięcy? Na co trzeba się przygotować?

1. Niemcy udzielają Francji pomocy finansowej

2. Szczepionka na COVID-19 dobije wiele biznesów

Wizja wysokiej inflacji może popchnąć amerykański bank centralny do zaostrzenia polityki pieniężnej i drastycznego podwyższenia stóp procentowych. To może skutkować największą liczbą bankructw spółek od lat, które nie będą w stanie obsłużyć zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

3. Blockchain eliminuje fake newsy

4. Słoneczny sukces srebra

Ogromne zainteresowanie srebrem mógłby wywołać szybko rosnący popyt ze strony przemysłu. Szczególnie gdyby doszło do przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Srebro jest istotnym elementem np. paneli fotowoltaicznych. Do wyprodukowana przeciętnego panelu słonecznego potrzeba około 20 gramów srebra, co stanowi blisko 6 proc. całkowitego kosztu jego budowy.

5. Satelity i drony dla rozwoju

W 2021 roku eksperci mogą dostrzec duże niedoszacowanie potencjału rozwoju niektórych rynków wschodzących. Znacznie większe niż to, co zaobserwowano na rynkach rozwiniętych w ostatnich dziesięcioleciach. Szczególnie pod względem technologicznym.

Wielkie koncerny mogą postawić na satelitarne systemy dostarczania internetu, których celem będzie zmniejszenie ceny dostępu i - co ważne - wzrost prędkości pobierania danych o cały rząd wielkości. Jako pierwszy mógłby być wykorzystany Starlink SpaceX. Do końca roku mogłoby być uruchomionych aż 1500 satelitów.

6. Synteza jądrowa przenosi ludzkość w świat bogactwa energetycznego

Świat może potrzebować znacznie więcej energii, jeśli gospodarka ma wrócić na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii. Dotychczas stosowane odnawialne źródła energii mogą nie wystarczyć. Świat może pilnie potrzebować przełomu. To utorowałoby drogę do komercyjnego wykorzystania energii termojądrowej.

7. Amazon "kupuje" Cypr

W 2021 roku Amazon oraz inni internetowi monopoliści branży IT mogą z coraz większym niepokojem obserwować dążenia rządów do ograniczania ich wpływów. Zarzucając im, że stały się zbyt potężne i są bardzo nisko opodatkowane.

Amazon mógłby np. przenieść swoją unijną siedzibę na Cypr. Państwo to z radością powita internetowego giganta i związane z nim wpływy podatkowe, które umożliwią obniżenie relacji długu do PKB prawie o100 proc.

To mogłoby doprowadzić do stanowczej reakcji unijnych urzędników, którzy zmuszą wielkie korporacje do zmiany praktyk i kraje takie jak Cypr do ujednolicenia przepisów podatkowych. Do walki z monopolistami ostatecznie mogą dołączyć też Stany Zjednoczone, co zmieni poważnie układ sił na rynkach.