Koronawirus "czarnym łabędziem"? Nikt tego nie przewidział, a skutki mogą być fatalne

- Koronawirus to potencjalny "czarny łabędź" - wskazuje Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Domu Maklerskiego XTB. Tym określeniem nazywamy wydarzenie trudne do przewidzenia, o charakterze dynamicznym i mające poważne skutki dla rynków finansowych.

Kwiecień zastrzega jednak, że ciągle jest to tylko potencjalny "czarny łabędź", bo nie ma jeszcze do końca globalnego charakteru.

Wskazuje, że region Wuhan, w którym wykryto koronowirusa, jest jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych w Państwie Środka. To z niego poprowadzona jest linia kolejowa do Europy, zaś rzeka Jangcy łączy Wuhan z Szanghajem.

- My też w przeszłości prezentowaliśmy takie potencjalne "czarne łabędzie", ale wskazywaliśmy na wydarzenia, które w jakiś sposób kiełkują i mogą się zdarzyć. Nie ma sensu pisać raportu o wziętych zupełnie z kosmosu sytuacjach, a z taką mamy do czynienia w przypadku koronawirusa - tłumaczy ekonomista.

Typowanie "czarnych łabędzi" to nie tylko zabawa ekonomistów na koniec każdego roku. Eksperci przekonują, że szczególnie w przypadku inwestorów, warto mieć świadomość ryzyk i zagrożeń, które czają się za rogiem. Pozwala to unikać niepewnych rozwiązań i daje możliwość przygotowania się na różne ewentualności.

Przykładowo, na ten rok wielu ekspertów wśród "czarnych łabędzi" typowało wygraną Demokratów w wyborach w USA. Ostrzegali, że mogłoby to wywołać mocne spadki na akcjach. Mając to na uwadze wcześniej można się uchronić przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Dla inwestorów to cenna wiedza.

Czarny łabędź to pojęcie wymyślone przez Nassiba Taleba, który napisał także książkę o tym samym tytule. Skąd to określenie? Nawiązuje do odkrycia Australii i zamieszkującego tam gatunku czarnego łabędzia, o którego istnieniu nikt nie wiedział. Talebowi wydarzenie to posłużyło do opisania zaskakujących wydarzeń, które wprowadzają duży niepokój i przy okazji wywracają prognozy analityków do góry nogami.