Ceny w 2021 roku nie spadną. Zobacz, co zdrożeje i jak bardzo dostaniesz po kieszeni

Rok 2020 był czasem drożyzny. Tempo wzrostu cen mierzone wskaźnikiem inflacji było najwyższe od 2012 roku. W ostatnich miesiącach podwyżki były na poziomie średnio 3 proc. rok do roku, a warto pamiętać, że w lutym dochodziły do prawie 5 proc. To sprawiło, że Polska była na czele krajów UE z najwyższą inflacją.