Ponad 7,4 mld zł z zysku NBP wpłynęło do budżetu państwa

– Byliśmy świadomi, że pandemia może silnie ograniczyć aktywność gospodarczą na świecie i w Polsce, a także obniżyć inflację, więc zdecydowaliśmy się na natychmiastową reakcję, by złagodzić jej wpływ na sytuację finansową Polaków. Trzykrotnie obniżyliśmy stopy procentowe, w tym główną stopę procentową NBP do historycznie niskiego poziomu 0,1 proc., czego efekty w postaci niższych rat kredytowych szybko odczuły setki tysięcy kredytobiorców, zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. By wzmocnić ten efekt rozpoczęliśmy także skup obligacji skarbowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym. Dotychczas NBP przeprowadził siedem operacji skupu aktywów, nabywając papiery o wartości 90,77 mld zł. Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Utrzymanie płynności rynku pozwala emitentom na dokonywanie kolejnych emisji obligacji, dzięki czemu możliwe staje się finansowanie działań antykryzysowych. Jednocześnie operacje NBP zapobiegają wzrostom rentowności (spadkom cen) obligacji mimo istotnego wzrostu ich podaży. Pozwala to utrzymać łagodne warunki finansowe w tym segmencie rynku, a tym samym finansować działania antykryzysowe bez nadmiernego wzrostu ich kosztów dla podatnika. Ponadto, zdając sobie sprawę z tego, jak istotną rolę dla funkcjonowania przedsiębiorstw odgrywa dostęp do kredytów bankowych, NBP uruchomił także program kredytu wekslowego, zapewniając bankom korzystne i bardzo tanie źródło refinansowania kredytów udzielanych przedsiębiorcom. By dodatkowo wesprzeć polską gospodarkę, obniżyliśmy także stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5 do 0,5 proc. Wraz z prowadzonym skupem aktywów zasiliło to sektor bankowy w kwotę blisko 132 mld zł, co praktycznie umożliwiło szybkie rozpoczęcie wypłat środków z Tarczy Antykryzysowej dla polskich pracowników i polskich firm – mówi prezes NBP.