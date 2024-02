Po deklaracji Szymona Hołowni PiS wyprowadza cios. "Poniżej lista"

Żadna osoba zatrudniona lub należąca do Polski 2050 nie otrzyma nominacji do rad nadzorczych spółek. Jeśli już tam są, to podadzą się do dymisji – zapowiedział Szymon Hołownia. Jego deklaracja to woda na młyn dla Prawa i Sprawiedliwości, która już opublikowała listę "tłustych kotów" Polski 2050.