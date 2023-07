Poczcie Polskiej brakuje listonoszy. Nie realizuje przez to swoich obowiązków

Dziennik powołuje się na sytuację w Suchym Lesie, gdzie brakuje listonoszy, a przez to do mieszkańców nie trafiają korespondencje sądowe i urzędnicze. Taka sytuacja utrzyma się najprawdopodobniej do września. Sami mieszkańcy, jeśli sami nie pofatygują się do placówki pocztowej, nie są nawet informowani, że czeka na nich list.