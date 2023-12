"Pod żadnym pozorem nie wpuszczać". Posłanka publikuje tajemniczą kartkę

Rambo 28 min. temu zgłoś do moderacji 0 12 Odpowiedz

To juz tak głupie , że aż śmieszne :) PO przekracza kolejne poziomy głupoty. Jak ktos potrafi rozsadnie odpowiedziec na poniższe pytania to dostanie Nobla. 1. Dlaczego skoro taka kartka była tajna ( przyklejona pod biurkiem buhahahaha) to dlaczego ona wogóle była. ? Czyżby posłanka Po wierzyła że ktoś nie jest w stanie zapamiętać dwóch nazwisk?? (może to poziom inteligencji tych pań) 2. Skoro nie zostaly wpuszczone pod żadnym pozorem to jak ta kartka znalazła sie w ich posiadaniu, skoro tam nie weszły ?? Poza tym tak sobie przechodziły z tragarzami żeby znaleźć tajna kartkę :) 3. Czy posłowie POuważaja swoich wyznawów za kompletnych durni? (o przepraszam to jest pytanie retoryczne. Oczywiścię że tak ) buhahahah Dyktatura ciemniaków startuje z wielkim hałasem