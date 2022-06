Podanie o przedłużenie umowy o pracę - kiedy i jak napisać?

Podanie o przedłużenie umowy - co to takiego?

Podanie o przedłużenie umowy o pracę to oficjalny dokument kierowany do pracodawcy, w celu wyrażenia przez pracownika chęci kontynuowania współpracy. Najczęściej podanie składane jest w momencie, gdy pracodawca nie informuje pracownika o przedłużeniu współpracy, a jego umowa wkrótce wygaśnie.

Kiedy należy złożyć podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Podanie o przedłużenie umowy o pracę a ciąża

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Wniosek o przedłużenie umowy o pracę jest dokumentem formalnym, dlatego też musi być on nie tylko kompletny i odpowiednio sporządzony, ale i sformatowany we właściwy sposób. Co powinno zawierać podanie o przedłużenie umowy o pracę? W dokumencie powinny znaleźć się informacje, takie jak:

Jakie powinno być uzasadnienie podania o przedłużenie umowy o pracę? Uzasadnienie to najważniejsza część dokumentu, w której należy wyjaśnić m.in. w jakim celu podanie zostało napisane oraz o jaką umowę chodzi. Pracownik powinien uzasadnić, jak do tej pory wyglądała współpraca oraz jakie obowiązki były przez niego wykonywane. W uzasadnieniu podania o przedłużenie umowy warto również wskazać, jakie cele pracownik chciałby zrealizować, jeżeli umowa zostałaby przedłużona oraz dlaczego pracodawca zyska na podpisaniu z nim kolejnej umowy. Należy również wskazać, kiedy kończy się dana umowa. Na końcu należy złożyć własnoręczny podpis.

Ile czasu ma pracodawca na przedłużenie umowy o pracę?

Kiedy należy poinformować pracownika o nieprzedłużaniu umowy?

Zgodnie z przepisami prawa pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika z wyprzedzeniem o zamiarze braku kontynuowania współpracy. Oznacza to, że tak naprawdę do ostatniego dnia trwania umowy, pracodawca nie musi mówić pracownikowi o tym, czy chce przedłużyć z nim umowę, czy też chce zakończyć współpracę.

W niektórych przypadkach możemy jednak mieć do czynienia z tzw. milczącym przedłużeniem umowy. Na czym to polega? W takim przypadku pracodawca nie informuje pracownica o przedłużeniu umowy, ale jednocześnie pracownik dalej wykonuje u pracodawcy pracę i zlecone przez niego zadania. Umowa o pracę powinna zostać co do zasady zawarta pisemnie, lecz jej ustna wersja również będzie wiążąca i ważna, co oznacza, że za wykonywanie obowiązków zleconych przez pracodawcę po wygaśnięciu umowy, pracownik ma prawo domagać się wynagrodzenia i udzielenia należnego urlopu.