Podatek od cukru. NFZ walczy o zmianę zwyczajów żywieniowych Polaków

Podatek od cukru, nazywany także sin tax (czyli podatek od grzechu), jest według NFZ potrzebny. Jak mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezes NFZ, Adam Niedzielski, jest on najbardziej skutecznym sposobem na szybką zmianę stylu życia - wpływa bowiem na grubość portfela Polaków.

Według danych NFZ liczba osób chorych na cukrzyce ciągle wzrasta – w 2018 roku zarejestrowano ponad 2,5 mln osób cierpiących na tę dolegliwość – co składa się na 9,1 proc. dorosłego społeczeństwa. Spowodowane jest to dużym spożyciem cukru – statystycznie przeciętny Polak przyjmuje go aż 40 kg rocznie.