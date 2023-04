Podatek od posiadania psa - ile wynosi i dlaczego go płacimy?

Wiele kwestii przemawia za posiadaniem psa, o ile masz ku temu odpowiednie warunki. Jednak musisz mieć także świadomość, że będziesz zobowiązany nie tylko do jego utrzymania, tj. do zakupu karmy, pokrycia kosztów wizyt weterynaryjnych, ale również do uiszczenia podatku od psa. Sprawdź, ile wynosi i kto jest zobowiązany do jego opłacania.