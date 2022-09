Podatek od prezentów ślubnych - ile wynosi? Jak wyglądają kontrole?

Prezenty ślubne pod postacią kopert z pieniędzmi to najczęstsza forma upominku weselnego. Prezent ślubny jest jednak darowizną, w związku z czym, w świetle prawa obowiązuje go ustawa o podatku od spadków i darowizn. Większość nowożeńców nie zdaje sobie sprawy z tego, że od prezentu weselnego trzeba odprowadzić podatek. Co należy wiedzieć o podatku od prezentów ślubnych?