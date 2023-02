Podatek od towarów i usług – czym jest i kiedy go płacimy?

Co to jest podatek od towarów i usług?

O ile nazwa podatku od towarów i usług dla wielu może być niejasna, o tyle już określenie podatek VAT z pewnością nie raz słyszałeś. To danina od tak zwanej wartości dodanej, z języka angielskiego Value Added Tax, co w skrócie daje VAT. Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której wartość doliczana jest do kwoty netto transakcji kupna i sprzedaży. Mechanizm funkcjonowania rozliczenia VAT-u powoduje, że w rzeczywistości podatek VAT płaci konsument. VAT-em są obciążone: