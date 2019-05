Podróbki butów i torebek mają konkurencję. Rasowy kot za 4,3 tys. zł też może być "podrobiony"

To ono pozwala nieuczciwym hodowcom oszukiwać wszystkich zainteresowanych zakupem zwierzęcia z rodowodem. Za sprawą nieprecyzyjnych zapisów łatwo wydać tysiące złotych na psa czy kota w tzw. „typie rasy”.

Cena kota do hodowli, który może wykazać się odpowiednią dokumentacją, dochodzi nawet do 1000 euro. Jest to więc spora inwestycja dla osoby kupującej takie zwierzę.