Podwójna mTożsamość? Wirtualny dokument łatwo skopiować

Dzięki temu nie musimy wszędzie nosić plastikowego dokumentu, aby potwierdzić swoją tożsamość. mTożsamością możemy wylegitymować się np. przy pobieraniu karty do głosowania podczas wyborów.

Resort twierdzi, że aplikacja ma silne zabezpieczenia. M.in. nie da się zrobić zrzutu ekranu, posiada hologram i znak wodny. Jednak zdaniem ekspertów, który rozmawiali z "DGP", to nie do końca prawda. Zabezpieczenia można obejść, instalując emulator (narzędzie, które imituje telefon z androidem) lub dekompilując aplikację, poprzez dojście do jej kodu źródłowego.