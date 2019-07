MC chce promować usługę mTożsamość, jest już honorowana przez PKP Intercity

"To duże ułatwienie, dzięki któremu do podróży pociągiem wystarczy teraz jedynie telefon z aplikacją mObywatel i elektroniczną wersją biletu. To kolejne udogodnienie dla pasażerów, które może przyczynić się do dalszego wzrostu popularności kolei w Polsce" - dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.