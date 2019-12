Podwyżka akcyzy? Stracą zarówno konsumenci, jak i producenci

A wszystko w związku z niezaplanowaną z odpowiednim wyprzedzeniem decyzją na temat wzrostu akcyzy o 10 proc. z początkiem nowego roku. Na przedświątecznym posiedzeniu, Sejm odrzucił uchwałę Senatu, który nie chciał zgodzić się na podwyżkę akcyzy. To oznacza, że alkohol i papierosy w przyszłym roku najprawdopodobniej jednak zdrożeją. Najprawdopodobniej, bo ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak mówi Magdalena Zielińska, Prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa, sytuacja, w której do ostatnich dni nie ma finalnych decyzji, jest dla biznesu fatalna. - Stabilność otoczenia prawnego oraz jego przewidywalność są kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców. Planowanie strategii cenowej w takich warunkach jest wręcz niemożliwe. Zauważyć należy dodatkowo, że wszystko dzieje się w listopadzie i grudniu – najbardziej aktywnych handlowo miesiącach dla branży winiarskiej – zauważa Magdalena Zielińska.

- Grudzień to apogeum zakupów w branży alkoholowej i niesie ze sobą konieczność wcześniejszych działań w zakresie zakupu surowców, wyprodukowania wyrobu gotowego, a następnie sprawnego logistycznie systemu dostaw – mówi Anna Kalinowska, Dyrektor ds. Produkcji i Inwestycji w firmie Henkell Freixenet Polska Sp. z o. o.

- Wszystko po to, by na czas zapewnić dostępność produktów na półkach sklepowych w kluczowym dla branży okresie. Tak znaczący wzrost akcyzy z pewnością wpłynie na wielkość zamówień w ostatnich tygodniach roku i powinien być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem po stronie producentów. Tymczasem ustawodawca działając w dużym pośpiechu nie daje takiej możliwości.

Firmy już niebawem będą musiały podnieść cenę wina, a to sytuacja niekorzystna zarówno dla konsumentów, jak i producentów. - Po tej podwyżce, cena butelki wina na półce sklepowej wzrośnie o około 1 zł – wylicza Jakub Nowak, Prezes firmy JNT Group.

- Zmiana akcyzy, ze względu na to, że została ogłoszona zbyt późno i nie wszędzie firmy będą w stanie zareagować podniesieniem cen, obciąży również producentów. Proszę zwrócić uwagę, że w większości krajów sąsiedzkich czy UE stawka akcyzy jest zerowa i kolejna podwyżka akcyzy na rynku polskim spowoduje, że produkty winiarskie będą jeszcze droższe i nieatrakcyjne dla konsumenta. Powoduje to, że coraz więcej konsumentów kupuje duże ilości wina podczas podróży zagranicznych (podczas jednej podróży można zakupić 90 litrów - 120 butelek na osobę), a to jest wymierną stratą dla przedsiębiorców i Państwa – ocenia Prezes Nowak.