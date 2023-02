Podwyżka – kiedy nie powinniśmy o nią prosić?

Sytuacja przedsiębiorstwa a podwyżka

Nie składaj też wniosku o wyższą pensję do szefa, jeśli właśnie Twój zakład pracy przeszedł restrukturyzację, doszło do grupowych zwolnień, które Ciebie ominęły, albo straciliście ważnego klienta. Wszystko to powoduje, że firma znajduje się w złej sytuacji finansowej. Składanie podania o podwyżkę w takim przypadku pokaże, że dbasz tylko o własne interesy, a nie kierujesz się lojalnością wobec pracodawcy.