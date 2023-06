Podwyżki dla budżetówki jeszcze przed wyborami? Związkowcy negocjują z rządem

Prezydent2025 17 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Podobno górnictwo podpisało z energetyką umowy na tak wysokie ceny węgla niezależnie od sytuacji na świecie, że górnicy mają zagwarantowane 20% podwyżki co roku a my konsumenci energii drakońskie ceny energii do końca naszych dni.