Podwyżki dla pracowników służby zdrowia. Jest nowa kwota bazowa

Rada Ministrów przyjęła projekt, którego celem jest podniesienie z 3900 do 4200 zł brutto tak zwanej kwoty bazowej, przy użyciu której zostaną obliczone podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych.

"Oznacza to przyspieszenie procesu podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych" - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Kwota ta służy do wyliczania minimalnej pensji dla osób pracujących w służbie zdrowia. Robi się to przemnażając jej wysokość przez odpowiedni współczynnik, inny dla poszczególnych zawodów.

Na przykład lekarz specjalista musi zarabiać co najmniej wysokość tej kwoty przemnożoną przez 1,27. W przypadku fizjoterapeutów i pielęgniarek kwotę tę mnoży się przez współczynnik wahający się w granicach od 0,64 do 1,05.

- Po odmrożeniu kwoty bazowej minimalne średnie wynagrodzenie zasadnicze dla osoby z wyższym wykształceniem to będzie 4400 zł plus pochodne, (...) a dla osoby ze średnim wykształceniem wyniesie 2680 zł plus pochodne - mówił wówczas Szumowski, cytowany przez PAP.