Pół miliona dzieci bez lekcji online. #KomputerDlaUcznia.

Od ponad miesiąca uczniowie w całej Polsce uczą się online, a rząd właśnie przedłużył zamknięcie szkół do 24 maja. Jednocześnie z danych Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że 13 proc. gospodarstw domowych nie posiada ani jednego komputera z dostępem do internetu. Zmienić ma to akcja #KomputerDlaUcznia, prowadzona przez Fundację Impact, we współpracy z GovTech Polska i PayU.

